Feuer am 23. Januar Verheerender Brand in Lautzkirchen: Auch ein älteres Paar leidet unter den Folgen

Fast dreieinhalb Wochen ist der schlimme Wohnhausbrand in der Lautzkircher Pirminiusstraße her: In der Nacht von 22. auf 23. Januar stand das rund 170 Jahre Haus lichterloh in Flammen, die dreiköpfige Familie konnte sich retten, doch das Gebäude ist seitdem eine Ruine. Die Straße bleibt seitdem halbseitig gesperrt, weil diese immer noch nicht betreten werden kann.