Brand : In Webenheim brannte ein Schuppen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Webenheim (cas/red) Am Samstagabend hat gegen 19.15 Uhr ein Geräteschuppen in Webenheim gebrannt. Der massiv gebaute Schuppen grenzt unmittelbar an eine Bauernscheune an. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Löschbezirke Webenheim, Mimbach und Blieskastel waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist bis lang unklar. Die weiteren polizeilichen Untersuchungen dauern noch an. Für die Einsatzdauer wurde die B 423 für rund 90 Minuten voll gesperrt.