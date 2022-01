Feuerwehr Blieskastel : Brand am Einkaufsmarkt in Lautzkirchen

Feuerwehr-Einsatz am späten Donnerstagabend am Edeka-Markt in der Homburger Straße in Lautzkirchen. Foto: Feuerwehr Blieskastel

Lautzkirchen Am späten Donnerstagabend löschten Blieskastels Feuerwehren auch noch einen Container-Brand.

Am Donnerstagabend (20. Januar), gegen 22.54 Uhr wurde die Feuerwehr Blieskastel-Mitte nach Lautzkirchen wegen eines vermeintlichen Container-Brandes in der Homburger Straße gerufen. Umgehend machten sich die ersten Brandbekämpfer mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug auf den Weg zur Einsatzstelle. Kurz nach der Ausfahrt informierte die Leitstelle die Feuerwehr, dass über weitere Anrufer ein „deutlich erkennbarer Flammenschlag an und aus einem Verbrauchermarkt“ gemeldet worden war. Kurz vor dem Lautzkircher Bahnhof durchfuhren die Einsatzfahrzeuge tatsächlich bereits dichten Rauch.

An dem Edeka-Markt standen Außenmöbel für die Gastronomie (Stühle, Tische und Schirm) sowie weitere Materialen, direkt unter dem Vordach in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits bis unter das Dach. Auch zwei Scheiben war bereits zerstört, und die Flammen drohten auf das Innere des Marktes überzugreifen. Der Löschangriff unter Atemschutz mit zwei Rohren zeigte schnell Wirkung. „Gerade noch rechtzeitig konnten die Flammen bekämpft werden, ein oder zwei Minuten später wäre es viel schlimmer geworden“, so Stadtwehrführer Michael Nehlig. Es erfolgten Nachlöscharbeiten, die Kontrolle mit der Wärmebildkamera, sowie die Belüftung des leider komplett verrauchten Innenraumes des Marktes. Unterstützt wurden die Löscharbeiten vom Löschbezirk Webenheim, der unter anderem über die Steckleiter das Dach kontrollierte.