875 Jahre Böckweiler Böckweiler feierte 875-jähriges Bestehen

Drei Tage lang feierte Böckweiler seinen 875. Geburtstag mit zahlreichen Veranstaltungen und großer Beteiligung der Dorfbewohner. Den Auftakt machte Marliese Rauch, die in Vertretung des erkrankten Kulturreferenten des Saarpfalz-Kreises, Andreas Stinsky, in der Stephanuskirche einen Vortrag zur Ortsgeschichte hielt und dabei auf die erste urkundliche Erwähnung in einer Urkunde des Klosters Hornbach aus dem Jahr 1149 einging. Auf dem Festgelände sorgte DJ Ecklair bei der gut besuchten Zeltdisco für ausgelassene Stimmung. Der Samstag begann mit einer Dorfrallye der Jugendwehren aus den Löschbezirken der Stadt Blieskastel, organisiert von den Jugendwarten Jens Meyer und Tobias Leiner. Rund 150 Kinder und Jugendliche in 16 Gruppen nahmen teil und hatten großen Spaß an den gestellten Aufgaben. Den Sieg sicherte sich Wolfersheim vor Webenheim und Aßweiler. Nach dem Mittagessen sorgte der Dorfbrunnen „Weiher“ für eine erfrischende Abkühlung.