Vortrag in Böckweiler Böckweiler feiert am Wochenende sein 875-jähriges Bestehen

Mit einem Vortrag in der Stephanuskirche, eine von 65 bundesweit existierenden Simultankirchen, beginnen die Feierlichkeiten bei der 875-Jahrfeier von Böckweiler. An diesem Freitag, 28. Juni, 18 Uhr, hält der Kulturreferent des Saarpfalz-Kreises, Andreas Stinsky, einen Vortrag zur Geschichte des Dorfes. Böckweiler, das viel älter ist als die Urkunde, wurde damals im Jahr 1149 auf der Rückseite eines Dokuments des Klosters Hornbach als „Bickwilre“ erstmals in einem schriftlichen Dokument erwähnt.