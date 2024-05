Kita Mariä Himmelfahrt Biesingen Fünf farbige Bobby Cars für die Kinder der Kita Mariä Himmelfahrt

Doch nicht nur das hat sich in der Zwischenzeit getan. So traf sich vor einigen Tagen eine Delegation von 13 Kindern beim Autohaus Deckert in Aßweiler, um ihre neuen rollenden Untersetzer abzuholen. Liebevoll mit Schleife verziert, so standen sie da, zwischen all den großen Wagen: fünf verschiedenfarbige Bobby Cars. So leuchtend neu sie da standen, so strahlend waren auch die Kinderaugen. Nach einer kurzen munteren Begrüßung lud Mathias Engel die Kinder ein, die Bobby Cars Probe zu fahren. Denn noch dürfen die Kinder damit nicht nach draußen. „Zuerst absolvieren alle Kinder einen kleinen Grundkurs in Verkehrssicherheit“, so Kita-Leiterin Sabine Betz. Bereits am folgenden Montag hatte die Kita dafür den Polizeioberkommissar Nicolas Bohr zu Besuch. „Alle Kinder sind schon ganz aufgeregt, ob sie denn auch Blaulicht und Martinshorn zu Gesicht oder zu Gehör bekommen“, verrät die stellvertretende Leiterin Nina Hautz.