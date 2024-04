Blumenmarkt in Blieskastel Viele hatten Lust auf Garten und mehr

Neben dem Warenangebot gab es noch ein buntes Rahmenprogramm. So war in der alten Markthalle wieder der Nabu mit interessanten Informationsbroschüren vertreten. Und wie schon im vergangenen Jahr konnte auch wieder Martin Hirsch Wissenswertes über Greifvögel erzählen. In diesem Jahr hatte er eine ganz junge Eule mit dabei. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club hatte einen Stand aufgebaut, an dem man sich sein Rad codieren lassen konnte. Auch hatte man sich auf kleine Fahrrad-Reparaturen eingestellt, aber das Fahrradaufkommen war an diesem wolkigen Sonntagnachmittag eher überschaubar. Daneben auch der Standplatz der Stiftung Lebenswerte, die für ihre Rikscha-Fahrten Werbung machte. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und Luftballon-Spielereien. Auch große Stelzenfiguren liefen durch die Stadt. Am Rande des Paradeplatzes waren auch die CDU und die Grünen mit Informationsständen vertreten. Bei der CDU konnte man sich am Glücksrad Samen oder Gartenhandschuhe erspielen, bei den Grünen gab es Kaffee und Kuchen von und mit den Spitzenkandidaten.