Es wird Zeit für Störche : Es geht jetzt ab ins Winterquartier

In dieser Woche brechen die letzten Jungstörche in den Süden auf. Zurück bleiben die „Alten“, die sich in Beeden so wohlfühlen, dass sie „dehemm“ bleiben. Aufgrund der milden Winter mangelt es ihnen auch nicht an Nahrung. Foto: ZB/Patrick Pleul

Bierbach/Beeden Die Jungstörche aus den Bliesauen sind in diesen Tagen öfter in Gruppen anzutreffen. Sie stopfen sich mit Nahrung voll, um den Flug in den Süden gut zu überstehen.

Es ist immer wieder eine Freude, in den Beeder Wiesen spazieren zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Selbst Autofahrer kommen auf ihre Kosten, wenn sie mal gerade nicht über die L 119 rasen, die von Homburg nach Limbach führt, sondern so langsam fahren, dass sie einen Blick auf das ausgedehnte Wiesen- und Ackerland werfen können.

Im Hintergrund liegt zwar das geschützte Beeder Biotop, aber Wildtiere sind nun mal vorwitzig genug, ihre angestammten Bereiche zu verlassen und sich in einem etwas breiteren Umkreis zu bewegen. So kommt es, dass man zu bestimmten Tageszeiten oft Rehe in der Nähe der Straße beim Äsen beobachten kann. Oder, wie in den letzten Tagen, Gruppen von vier, fünf Störchen, die gemeinsam im feuchten Gras nach Nahrung suchen.

Wir fragten den Beeder Storchenexperten Karl Theodor Dzieia, was es damit auf sich hat. „Die größeren Ansammlungen von Störchen in den Beeder Wiesen weisen darauf hin, dass sich vor allem die Jungstörche auf den gemeinsamen Flug in den Süden vorbereiten“, erklärt er, „die sammeln jetzt noch kräftig Nahrung, um den Flug gut zu überstehen. Ich denke, es dürfte in dieser Woche losgehen, dann sind die Jungen weg.“

Wer da bleibt, das seien vielfach die Altstörche, die in den Bliesauen immer genügend Futter finden, „auch im Winter. Es ist schon lange her, dass die Blieswiesen komplett zugefroren waren.“ Denn, so Dzieia, das Problem für die Störche sei im Winter weniger die Kälte im Gefieder als vielmehr die Tatsache, dass ihre Nahrungsquellen zufrieren könnten. Dass die Beeder Störche wegen der milden Winter kaum noch wegfliegen, hat mehrere Gründe, die man unter menschlichen Aspekten als „Bequemlichkeit“ bezeichnen würde: „Sie müssen keine kräftezehrende Reise auf sich nehmen, sie sind immer die ersten am Nest und sich brauchen sich im Frühjahr nicht auf ermüdende Kämpfe um eben dieses Nest einzulassen.“ erklärt Storchenexperte Dzieia.

Bei den Jungtieren sehe es anders aus, die folgten noch ihrem Zugvogel-Instinkt, suchten sich nach der Rückkehr einen Partner oder eine Partnerin und dann einen Platz, wo sie ihr Nest aufbauen können, „unsere ehemaligen Jungvögel wurden oft in der Pfalz und im Elsass gesichtet“, informiert Dzeia, was man anhand der Beringung gut nachverfolgen könne, die der Neunkircher Zoodirektor Norbert Fritsch jedes Jahr bei den Jungtieren vornimmt,

In diesem Jahr sah es in Beeden mit Nachwuchs allerdings mau aus, denn im Nest am Biotop sind drei Jungvögel in einer kalten April-Nacht gemeinsam erfroren. „Es war sehr traurig, weil das Elternpaar noch tagelang auf dem Nest hockte. Danach verließen beide gleichzeitig das Nest, um auf Nahrungssuche zu gehen. Da war klar, dass die Jungen tot waren, denn normalerweise bleibt immer ein Elternteil am Nest “

Ein weiteres Paar, das seinen Horst an der Blies nahe am Beeder Biotop hat, ist anscheinend ungewollt kinderlos: „Die beiden brüten nun schon das dritte Jahr in Folge, aber noch nie ist etwas dabei herausgekommen.“

Das Biotop „Beeder Bliesaue“ ist ein Paradies für Tiere. Nicht nur für diejenigen, die hier sowieso wohnen wie Wasserbüffel und Konik-Pferde, sondern auch für Störche und Rehe, die oft bis an die Straße herankommen. Foto: Axel Künkeler