„2023 war das beste Jahr seit Bestehen“ Trotz Millionen-Verlust durch Corona – warum die Bliestal-Kliniken so erfolgreich sind

Die Mediclin-Bliestal-Kliniken in Blieskastel sind mit 508 Betten die größte Rehaklinik im Saarland und die viertgrößte in Deutschland. Am 14. Juni feiert die Klinik ihr 50-jähriges Bestehen und dazu kann Thomas Schneider, der Kaufmännische Direktor und Geschäftsführer, viel Positives vermelden. „2023 war das beste Jahr seit Bestehen unserer Rehaklinik. Wir haben über 6600 Patienten stationär und 700 teilstationär behandelt“, sagt Schneider.