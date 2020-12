Küche in der Region : Rostige Ritter sind der Renner

Ein Klassiker der saarländischen Küche, den die jungen Mitarbeiter bei Cliff Hämmerle neu interpretiert haben: Rostige Ritter mit Vanillesoße und Früchten. Foto: Thomas Reinhardt

Blieskastel Sternekoch Cliff Hämmerle aus Blieskastel-Webenheim kocht zusammen mit seinen Azubis Gerichte zum Mitnehmen.

Ideen muss man haben. Und flexibel reagieren. So wie Cliff Hämmerle. Der kreative Sternekoch aus Blieskastel-Webenheim hat in der Krise schnell gehandelt. Musste er auch, denn in diesem Jahr ging es bei ihm gleich mehrmals „von 100 auf Null und von Null auf 100.“ Beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr renovierte er kurzerhand zusammen mit seinen Mitarbeitern aus Küche und Service seine beiden Restaurants (Barrique und Landgenuss). „Wir haben innen und außen neu gestrichen und die Terrasse mit dem Dampfstrahler auf Vordermann gebracht“, erzählt Hämmerle.

Als er im Mai wieder öffnen durfte, sei es vom ersten Tag an ganz toll gelaufen. „Die Gäste sind sofort wieder gekommen, der Sommer und der Herbst waren großartig.“ Immer volles Haus – natürlich mit dem gebotenen Abstand und deshalb auch weniger Tischen. „Wir waren ausgebucht bis Jahresende.“ Dann zum 2. November die erneute Schließung. Was tun? Diesmal hat sich Hämmerle etwas ganz Besonderes ausgedacht: „Unsere Azubis kochen“, zusammen mit ihm und Tochter Emely (Gastronomie-Assistentin). Und so gibt es Gerichte zum Mitnehmen, von den angehenden Köchen und dem Chef zubereitet. Keine Sterneküche, etwas rustikaler und klassischer, aber doch auf hohem Niveau.

Davon konnten wir uns vor Ort überzeugen – und dem jungen Küchenteam bei der Arbeit zusehen. Von den insgesamt sieben Azubis waren fünf bei der Arbeit. Für sie ist die Aktion eine willkommene Abwechslung, wie sie selbst sagen. Denn normalerweise hat jeder Lehrling für längere Zeit seinen festen Posten in der Küche. Jetzt aber macht jeder quasi alles. Muss sich in Eigenverantwortung um die Organisation und die Zusammenarbeit kümmern. „Das macht Spaß und ist sehr lehrreich“, sind sich die jungen Leute einig. Bei unserem Besuch gab es natürlich das Weltraummenue für Matthias Maurer von Cliff Hämmerle: Geheirade mit Schinken & Salbei sowie Rostige Ritter mit Vanillesoße und Äpfeln. Die Geheirade gibt es in zwei Versionen: mit Pilzpfanne (vegetarisch) oder mit Bliesgauer Schinken und Brotcroutons – sehr lecker! Eine Augenweide und Gaumenfreude ist auch der Schottische Wildlachs mit Tomaten-Pistazienkruste auf Grünkohlkartoffelstampf. Sehr gut geschmeckt haben uns auch die pikante Linsensuppe mit Kartoffelwaffeln und Apfelkompott und ein zartes, aromatisches Hirschgulasch mit Knödeln und Rotkraut.

Besonders beliebt sind Burger. „Die wurden stark nachgefragt und die wird es demnächst auch wieder geben“, verspricht der Küchenchef. „Da machen wir alles selbst, auch die Brötchen und den Ketchup.“ Wenn dann als Dessert noch ein Nusskuchen mit hausgemachtem Eierlikör und Glühwein à la Hämmerle folgen, ist der Genuss perfekt.

Cliff Hämmerles Restaurant in Blieskastel ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Foto: Thomas Reinhardt