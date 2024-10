Spende Paul bekommt wichtiges Trainingsgerät

An Dramatik kaum zu überbieten und zugleich ein traumatisches Ereignis für die ganze Familie war die äußerst komplizierte Geburt des kleinen Paul, der unter Sauerstoffmangel und drohendem Erstickungszustand litt. Sowohl er als auch seine Mutter befanden sich in lebensbedrohlicher Lage und mussten tagelang um ihr Leben kämpfen. Paul erlitt nach Multiorganversagen schwerste Schädigungen, wurde zwölf Tage intubiert und hat heute erhebliche Defizite in seiner Motorik. Der Dreijährige, der weder selbstständig sitzen noch laufen kann, ist deutlich entwicklungsverzögert und leidet unter epileptischen Anfällen. Sein Schluckreflex ist schwach ausgeprägt, weshalb er über eine Magensonde ernährt wird. Trotz ungünstiger medizinischer Prognosen hat sich Paul tapfer ins Leben gekämpft und überrascht die Ärzte mit seinen Fortschritten. Er zeigt großes Interesse an seiner Umgebung, blüht unter Kindern auf und zeigt, dass er sein Leben meistern möchte (wir berichteten).