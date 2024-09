Pläne werden Donnerstagabend diskutiert Blieskastel organisiert seine Verwaltung neu – das soll sich alles ändern

Blieskastel · Der Stadtrat in Blieskastel wird am Donnerstagabend die Neuorganisation der Verwaltung diskutieren. Was genau geplant ist, hat uns vorab Rathauschef Bernd Hertzler (SPD) erklärt.

17.09.2024 , 15:09 Uhr

Bürgermeister Bernd Hertzler (links) und Verwaltungsdirektor Jens Welsch erläutern die neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung. Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz