Flüchtlinge in Blieskastel Caritas Saarpfalz berät Flüchtlinge in Blieskastel

„Mit der Zunahme der in Blieskastel ansässigen Flüchtlinge wächst aber nicht nur der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen, sondern auch an Beratung und Betreuung, den wir – ganz abgesehen von der nicht vorhandenen Zuständigkeit – sowohl personell als auch von der erforderlichen, sehr differenzierten fachlichen Kompetenz nicht leisten können. Insofern bin ich dem Leiter des Caritas-Zentrums Saarpfalz, Andreas Heinz, außerordentlich dankbar, dass er unseren Hilferuf erhört und sich bereit erklärt hat, den Umfang der von der Caritas im Rahmen ihrer aus Bundesmitteln finanzierten Flüchtlingsberatung in Blieskastel zu erweitern“, so der für Migration zuständige Beigeordnete, Guido Freidinger.