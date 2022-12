Bliesgau-Festhalle in Blieskastel : Auf der Suche nach Ausweich-Lösungen

In Blieskastel ist man geschockt über die Schließung der Bliesgau-Festhalle. Aber viele sagen, es sei eine "Schließung mit Ansage" gewesen, schließlich gilt die Halle schon seit Langem als sanierungsbedürftig. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Die Dauer der Schließung der Bliesgau-Festhalle in Blieskastel steht in den Sternen. Diskutiert wird auch, ob ein Neubau nicht sinnvoller als eine teure Sanierung wäre.

Die Schließung der Bliesgau-Festhalle ist für die Stadt Blieskastel ein herber Schlag (wir berichteten). „Das ist keine mittlere, das ist ein ganz große Katastrophe“, ist sich auch Elmar Becker der Tragweite der Schließung bewusst. Der bekannte Gastonom ist Sitzungspräsident der Blieskasteler Karnevalsgesellschaft (BKG) und war langjähriger Pächter (und Hausmeister) der Bliesgau-Festhalle. Insofern nennt auch er die Schließung „eine Katastrophe, die wir vorausgesehen haben“.

Nach einem Gutachten des Tüv hatte man sich seitens der Stadtverwaltung entschlossen, die Halle „vorrübergehend für dringende Sanierungsarbeiten“ zu schließen. In vierjährigem Turnus, so teilte die Verwaltung mit, werde die Halle durch den Tüv auf Tauglichkeit geprüft. Nach der jüngsten Besichtigung müssen nun verschiedene Gutachten zum Gefährdungspotenzial und dem zu erwartenden Sanierungsaufwand eingeholt werden. Nach dem Urteil des Gutachters werde dies mit ziemlicher Sicherheit nicht vor Ende Februar 2023 erfolgen können, teilte die Verwaltung weiter mit.

Am Montag dieser Woche kam eine Expertengruppe mit Vertretern der Stadt zusammen, um die Situation zu beraten. Das Abarbeiten der Mängelliste bis zu einem betriebsfähigen Zustand könne dauern, war man sich einig. Denn es gebe Lieferengpässe, und viele Firmen seien derzeit voll ausgelastet. Erst nach Vorlage aller Gutachten und der Feststellung des Sanierungsaufwandes könnten die Mängel zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit behoben werden. Mit der BKG sei direkt Kontakt hergestellt worden, und auch mit den anderen betroffenen Vereinen werde zeitnah gesprochen. Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) weise darauf hin, dass es aktuell um Mängel an der Heizungs- und Lüftungsanlage gehe. Ausdrücklich wurde betont, dass die „wesentlichsten relevanten Mängel bezüglich der Elektrotechnik behoben wurden“ und in diesem Fall nicht ausschlaggebend gewesen seien.

Zurück zu Elmar Becker und der BKG: Wie der Blieskasteler Gastronom im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte, sei er frühzeitig von Bürgermeister Hertzler über die Situation informiert worden. Becker unterstrich, dass man bei der Verwaltung mit Hochdruck an Lösungen arbeite: „Die Verwaltung tut alles, dass wir unsere Kampagne durchführen können. Das ist sehr wichtig, schließlich hatten wir wegen Corona und Lockdown zwei Jahre lang Ausfall“. Die Stadt habe als Ausweichquartier die Halle in Blickweiler vorgeschlagen, aber hier gilt es, mit dem dortigen Karnevalsverein noch Abstimmungsgespräche zu führen. Möglich sei auch eine Verlegung der BKG-Veranstaltungen in die Würzbachhalle oder eventuell in eine leerstehende Fabrikhalle. Möglichkeiten würden derzeit mit Hochdruck geprüft. Wie Hauptamtsleiter Jens Welsch mitteilte, werde man die Fastnachter dann auch logistisch unterstützen. Pro Kampagne führen die Blieskasteler Karnevalisten in der Regel zwei Kappensitzungen durch, eine Kinderkappensitzung und die Seniorenfastnacht. Becker wies darauf hin, dass auch noch weitere Veranstaltungen betroffen seien, so zum Beispiel der „Osterrock“ von Veranstalter Olaf Ehrmantraut.

Auch Brigitte Adamek-Rinderle, (Noch-)Kulturbeauftragte der Stadt, bedauert die Schließung der Bliesgau-Festhalle: „Ich persönlich bin schockiert darüber und habe sofort an die vielen kulturellen Veranstaltungen denken müssen, die nicht mehr stattfinden können. Die BKG ist als Erste massiv davon betroffen, aber auch das Festival Euroclassic und viele weitere. Andererseits war es eine Schließung mit Ansage. Was letztendlich ausschlaggebend war, ist unerheblich, denn wir kennen den Zustand der Halle bereits seit Jahren. Ich hoffe, dass diese Situation uns endlich wachrüttelt und über die Zukunft der Bliesgau-Festhalle beschließen lässt: Ist eine Sanierung noch sinnvoll oder planen wir schnellstmöglich einen Neubau?“, stellt sie die entscheidende Frage. Man habe schon viele Stunden in Beratungen zusammen gesessen, aber es sei nichts Wesentliches dabei herausgekommen. Die Grünen plädierten nach wie vor für einen Neubau der Bliesgau-Festhalle mit einem Biosphärenhaus in nachhaltiger Bauweise auf der jetzigen Asphaltwüste vor der Kreissparkasse. Das wäre dann eine zukunftsweisende Investition für Blieskastel. „Wo ein Wille, da ein Weg! Vielleicht würden wir auch interessierte Co-Finanzierer finden. Denn klar ist, dass wir so ein Projekt nicht aus der Portokasse bezahlen können. Wir haben leider zu lange gezögert“, gab sich die grüne Kulturbeauftragte zwar realistisch, aber auch zuversichtlich.