„Billiger Versuch, Kapital aus dieser Tragödie zu schlagen” Grüne in Blieskastel beantragen Hochwasser-Sondersitzung – und ernten heftige Kritik

Die Aufarbeitung des Mai-Hochwassers in der Blieskasteler Innenstadt sorgt weiter für Wirbel. Nachdem die Grünen-Fraktion erst „nur“ eine umfassende Aufklärung von der Verwaltung gefordert hatte, ist sie nun einen Schritt weiter gegangen: Am Montagnachmittag hat sie in einer Mail an Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) und Hauptamtsleiter Jens Welsch die Einberufung einer Sondersitzung des Stadtrats beantragt. Diese solle diese, spätestens nächste Woche stattfinden. Also in jedem Fall vor der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni.