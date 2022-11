Heftige Debatte : Showdown in Blieskastel: Stadtrat fordert Grüne Lisa Becker zum Rücktritt auf

Der Stadtrat Blieskastel hat am Donnerstagabend die Erste Beigeordnete Lisa Becker mehrheitlich in geheimer Abstimmung aufgefordert, von ihrem Amt zurückzutreten. Foto: dpa/Oliver Dietze

Die Querelen in der Kommunalpolitik von Blieskastel erreichen einen neuen Höhepunkt. Der Stadtrat fordert die grüne Beigeordnete Lisa Becker in seiner Sitzung am Donnerstagabend zum Rücktritt auf.