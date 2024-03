ADFC präsentiert für mehr Sicherheit und Attraktivität Blieskastel soll „fahrradfreundlichste Stadt“ werden

Wie geht es in Sachen Radverkehr in Blieskastel weiter, wie lassen sich Sicherheit und Bequemlichkeit der Radfahrer erhöhen? Beantworten soll diese Fragen das neue Radverkehrskonzept für Blieskastel. Ehe am 19. März, 17.30 Uhr, ein Entwurf dessen im Sitzungssaal des Rathauses III präsentiert wird, bringen sich die hiesigen Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Position.