Seit Anfang Dezember 2022 geschlossen Was passiert mit der Bliesgau-Festhalle? Die Stadt prüft jetzt drei Alternativen

Seit Anfang Dezember 2022 ist die Bliesgau-Festhalle in Blieskastel geschlossen. Hintergrund war ein Gutachten des Technischen Überwachungsvereins (Tüv). Sicherheitsrelevante Mängel bestehen in dem Gebäude, dem Vernehmen nach bei Lüftung und Elektrik. Auch der Brandschutz spielt eine Rolle. Unter anderem die Weiterleitung dieses Gutachtens durch die Erste Beigeordnete Lisa Becker (Grüne) an die Untere Bauaufsicht (UBA) beim Saarpfalz-Kreis hatte zur Folge, dass Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) ihr erst ihren Fachbereich Bürgerdienste entzog. Dann gipfelte es in einem Abwahlverfahren gegen Becker, das diesen Januar scheiterte.