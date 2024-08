Massive Beschwerden „Seit zwei Wochen keine Briefe“ – Riesenärger bei Post-Zustellung in Blieskastel

In der Barockstadt kochen wegen der Deutschen Post derzeit die Emotionen hoch. Ein Leser berichtet, dass es im Stadtgebiet und den Ortsteilen aktuell massive Probleme bei der Zustellung gebe. Auch die Amtsblätter, die über die Deutsche Post verteilt werden, kämen nicht an. Grade für ältere und nicht mobile Menschen sei das ein völliges Abschneiden von der Teilnahme am Gemeindeleben.