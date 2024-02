Kinder sollten Taschenlampen mitbringen „Kommunikatives Desaster“: Schlossbergschule in Blieskastel muss mit Notstrom versorgt werden

Da staunten die Eltern nicht schlecht, als ihnen ihre Kinder mitteilten, dass sie am kommenden Unterrichtstag Taschenlampen in die Grundschule mitbringen sollten, weil es in der Schule keinen Strom gibt. Irgendein Entwicklungsland in Hindertupfistan? Nein, Grundschule Schlossbergschule in Blieskastel.