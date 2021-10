Stadtverwaltung Blieskastel : Blieskastel zentralisiert Gebäudemanagement

Eine Fassaden-Sanierung stand an der Mehrzweckhalle in Breitfurt bereits seit mehreren Jahren an. Ortsrat und ehrenamtliche Helfer haben sich schließlich des Problems angenommen und – mit Unterstützung des städtischen Bauhofes – auch gelöst. Foto: Guido Freidinger

Blieskastel Ziel ist eine Zusammenfassung der Zuständigkeiten und Kompetenzen in der Verwaltung der Immobilien. Hilfestellung leistet die als Verein organisierte bundesweite Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Blieskastel mit seinen rund 20000 Einwohnern, verteilt über 16 unterschiedlich große Stadtteile, verfügt insgesamt über rund 110 von ihr zu unterhaltende und bewirtschaftende Gebäude, darunter drei historische Verwaltungsgebäude, neun Kindergärten, sieben Grundschul- und Freiwillige Ganztagsschul-Gebäude, mehrere Turnhallen, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Feuerwehrhäuser.. Bisher existiert in der Verwaltung keine systematische Erfassung der Qualität der Gebäudesubstanz und -Ausstattung. Die Zuordnung von Energie- und sonstigen Betriebs- und Nebenkosten der Gebäude erfolgt – trotz doppischer Haushaltsführung – bisher nicht gebäudescharf, so dass die Wirtschaftlichkeit bezogen auf einzelne Gebäude oft gar nicht beurteilt werden kann. Auch was die Nutzung der betreffenden Gebäude anbelangt gibt es insbesondere in Bezug auf die Fremdnutzung (etwa durch Vereine) keine lückenlose Dokumentation der Nutzung oder Belegung. Die Zuständigkeiten für die Gebäude sind in der Verwaltung bisher grob aufgeteilt in baulich-technische Angelegenheiten (Neu-, Um-, Anbau und Reparaturen im Fachbereich 2 - Umwelt, Planen und Bauen und Fachbereich 3, der für die Belegung oder Vermietung zuständig ist und die Budgetverwaltung trägt.

Diese Zersplitterung der Zuständigkeiten und Kompetenzen erfordert ein hohes Maß an Abstimmung und Kommunikation zwischen den Fachbereichen und einzelnen Sachbearbeitern und ist aus der Sicht der Stadtverwaltung letztlich einer effizienten und nachhaltigen Gebäudewirtschaft abträglich. Eine im vergangenen Jahr im Rahmen von Ortsbegehungen durchgeführte Bestandsaufnahme bei Kindergärten und Schulen hat einen erheblichen Sanierungs- und Renovierungsbedarf im Gebäudebestand erkennen lassen. Ähnlich hoch dürfte der Sanierungs-und Renovierungsstau bei zumindest einem Teil der übrigen städtischen Gebäude sein. „Nicht zuletzt wegen der personell und finanziell beschränkten Leistungsfähigkeit der Stadt, aber auch im Hinblick auf eine möglichst effektive Nutzung bzw. Akquise von Fördermitteln erscheint eine Priorisierung anstehender Sanierungsmaßnahmen unumgänglich“, so der unter anderem für Kindergärten, Grundschulen, Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser zuständige Beigeordnete Guido Freidinger in seiner Begründung für eine grundlegende Neuorganisation dieses Bereiches der Verwaltung im Stadtrat.

Zwar war das Thema Gebäudemanagement auch schon einmal Gegenstand eines von seiner Vorgängerin beauftragten Organisationsgutachtens; die damals erarbeiteten Vorschläge wurden jedoch offensichtlich nicht weiterverfolgt oder gar umgesetzt. Daher hat Bürgermeister Bernd Hertzler im Mai die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) gebeten, ein Angebot zur Neuorganisation der städtischen Gebäudewirtschaft zu erarbeiten. Die KGSt ist ein nicht auf Gewinnerzielung ausgerichteter Verein, dem bundesweit zahlreiche Städte und Gemeinden und Gemeindeverbände, darunter auch die Stadt Blieskastel, angehören und der sich auf die Beratung seiner Mitglieder in allen Fragen der Organisations- und Personalentwicklung spezialisiert hat und in diesem Zusammenhang über eine über 50-jährige Erfahrung und umfangreiche Referenzen verfügt. Die KGSt hat nun ein Konzept für eine Organisationsuntersuchung zur Einführung eines zentralen Gebäudemanagements bei der Stadt Blieskastel vorgelegt und im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen den Stadtratsmitgliedern erläutert. Der Stadtrat hat Ende September die Vergabe entsprechend des erläuterten Angebotes beschlossen.