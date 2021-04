Die Erzeuger in der Region auf einen Blick : RegioApp für die Biosphären-Partner

Blieskastel Vor fast zehn Jahren wurde die Partner-Initiative im Biosphärenreservat Bliesgau ins Leben gerufen. Mittlerweile engagieren sich rund 60 Betriebe in diesem Netzwerk. Nun sind die Regionalvermarktungs-Partner auch in der „RegioApp“ des Bundesverbandes der RegionalBewegung auffindbar.

Als digitale Vermarktungsplattform stellt der Verband die „RegioApp“ zur Verfügung. In der App können sich die teilnehmenden Initiativen präsentieren. Betriebe, die regionale Produkte herstellen, verarbeiten oder verkaufen, können so auch vom Smartphone aus ganz schnell von Verbrauchern gefunden werden. Der Nutzer erhält im Umkreis von 150 km seines Standortes angezeigt, welche Erzeuger, Verarbeiter, kleine Läden oder Gastronomiebetriebe mit regionaler Küche sich in seiner Nähe befinden. „Eine gute Vermarktungsmöglichkeit für die Betriebe. Gerade während der Pandemie suchen Verbraucher regionale Produkte stärker denn je. Mit einer eigenen Profilseite in der App werden die Partner der Biosphäre nach außen noch sichtbarer. Das unterstützen wir sehr gerne“, so der Verbandsvorsteher Theophil Gallo.