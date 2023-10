Gescheitertes Abwahlverfahren und Zoff Seit einem Jahr Beigeordnete – tolle Harmonie oder großes Knirschen mit Lisa Becker?

Seit fast genau einem Jahr befindet sich die Stadtverwaltung Blieskastel in einer skurrilen Situation: Am 8. Oktober hatte Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) seiner ersten Vertreterin, der Ersten Beigeordneten Lisa Becker (Grüne), die Zuständigkeit für den Fachbereich drei (Bürgerdienste) entzogen. Damit ist die vom Rat gewählte Politikerin nun weitgehend beschäftigungslos. Ein Abwahlverfahren gegen sie scheiterte am 5. Januar 2023. Doch es ist nicht so, als ob Becker damit aus dem Rathaus verbannt wäre.