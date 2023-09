Nach neuem Gutachten In Webenheim soll nachts bald Tempo 30 gelten

Eine gute und eine schlechte Nachricht der Anwohner der B 423 in Webenheim: In der kompletten Ortsdurchfahrt wird künftig Tempo 30 gelten – allerdings nur in den Nachtstunden. Sprich: in der Zeit zwischen 22 Uhr abends und sechs Uhr morgens. Das ist das Ergebnis eines ortsübergreifenden Gutachtens zur Lärmberechnung auf der B 423 für den Bereich Blieskastel, das vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) seit Juni 2023 erstellt worden war.