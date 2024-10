Cittaslow Kulinarisches bei herbstlichem Markt

Aber auch griechische Spezialitäten wurden angeboten, ebenso Schinken, Käse und weitere Spezialitäten gab es gleich an zwei Ständen auf dem Paradeplatz. Hier wurde unter anderem auch „kusssicherer Knoblauchspeck“ angeboten. Wachskerzen und Handtaschen, Keramik und Dekoartikel, Pflanzen, Blumen und Öle und Essige, Falafel oder persischer Hotdog – das Angebot war reichhaltig und vielfältig. Ein Stand in der Mitte des Paradeplatzes fiel besonders auf, weil es sich um eine Besonderheit handelte. Martin Barrois aus Kirkel bot selbstgeschriebene Kinderbücher und weitere „Mutmach-Artikel“ an. Sie arbeite viel mit Texten und sei zudem auch Mutter. Sie habe ihren Kindern früher oft selbsterfundene Geschichten erzählt, was bei diesen gut aufgenommen worden sei: „Und wenn es meinen Kindern gefällt, habe ich mir gedacht, dann könnte das auch anderen Kindern gefallen“, erzählte die Kinderbuchautorin. „Mümmeli und seine Freunde“ heißt die Reihe, wobei es in dieser Reihe dazu auch noch weiteres Material gibt.