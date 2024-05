50 Jahre Blieskastel Blieskastel feierte 50-jähriges Jubiläum

Und offensichtlich war die Zusammenlegung im Nachhinein doch ein großer Erfolg, wenn man den Festrednern so zuhörte: Landrat Theophil Gallo ernannte Blieskastel kurzerhand zur „Kulturhauptstadt des Saarpfalz-Kreises“ und überbrachte ein Gemälde als Geschenk. Wobei er mit einem zwinkernden Auge versicherte, das Geschenk sei nicht über die Kreisumlage bezahlt worden. Auch der Leiter der Staatskanzlei und Vertreter der saarländischen Landesregierung, David Lindemann, fand nur lobende Worte: „Der Ruf nach Reformen, Bürokratieabbau und Vereinfachung ist nicht nur in unserer heutigen Zeit aktuell. Genau 50 Jahre sind es her, dass mit der Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland der erste Stadtrat der neu gebildeten Stadt Blieskastel ins Leben gerufen wurde. Die Jahre haben gezeigt, dass damals die richtige Entscheidung getroffen wurde. Blieskastel blüht auf – die Stadt mit ihrem barocken Baustil bietet viele Arbeitsplätze und ein breites Spektrum an Gewerbe und Dienstleistungen. Und auch die naturnahe Umgebung, die vielfältigen Kultur- und Freizeiteinrichtungen und die beliebten Veranstaltungen ziehen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.“ Und er gratulierte Blieskastel zum Jubiläum und wünschte alles Gute.