Pumpen ausgefallen, Schott nicht geschlossen Weiter Wirbel um Hochwasser in Blieskastel - nun bezieht EVS Stellung

Blieskastel · Was lief in Blieskastel schief, damit es vor wenigen Tagen wieder zur Überflutung der Innenstadt kommen konnte? Der Entsorgungsverband erklärt nun, warum etwa wie 1993 eine Pumpe ausgefallen war. Und wie man das künftig verhindern will.

30.05.2024 , 12:48 Uhr

Auf dem Gelände der ausgefallenen Pumpe hatte sich zum Ortstermin am 23. Mai mit Ministerin Petra Berg (rechts) auch ein Kamerateam des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) eingefunden. Foto: Uwe Brengel Foto: Uwe Brengel