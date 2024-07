Nach Kommunalwahl 2024 Erste Entscheidungen im neuen Blieskasteler Stadtrat – Überraschung bei den Beigeordneten

Die erste Sitzung des neu gewählten Blieskasteler Stadtrates findet am Donnerstag, 11. Juli, um 17.30 Uhr in der Würzbachhalle in Niederwürzbach statt. Bereits im Vorfeld sind erste Entscheidungen getroffen worden. Es überrascht kaum, dass die CDU, als Wahlsieger, wie erwartet eine Koalition mit der zweitstärksten Kraft SPD eingehen wird.