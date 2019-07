Eine Bereicherung fürs Stadtarchiv : Ein wertvolles Ölgemälde für die Stadt

Blieskastel Das Stadtarchiv Blieskastel erhielt dieser Tage ein Ölgemälde von dem bekannten Künstler Carl Johann Becker-Gundahl als Geschenk. Marcella Bender, in Hessen wohnhaft, überreichte das Bild „ „Alte Bäuerin mit Tragkorb“ – vermutlich 1910/1920 entstanden – an seine Heimatgemeinde.

In Ballweiler, so die Stadt Blieskastel, wurde der spätere Professor 1856 als ältestes von elf Geschwistern des Dorfschullehrers Karl Becker geboren. Nach seiner Großmutter Anna nahm er später den Doppelnamen Becker-Gundahl an. Erst war er Schreiner. 1875 begann er dann sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste München. Wegen finanzieller Probleme musste er sein Studium mehrfach unterbrechen. So arbeitete er als Zeichenlehrer in Kiel, war Mitarbeiter der Zeitschriften „Fliegende Blätter“ und „Jugend“. 1884 wird er für sein Gemälde „Der Austräglerin Ende“ in Berlin mit dem Großen Staatspreis ausgezeichnet. 1892 Gründungsmitglied der Münchener Secession (Vereinigung bildender Künstler) Er erhielt mehrere monumentale Kirchenaufträge. 1910 hatte er die Professur für dekoratives Zeichnen und 1916 für monumentale Malerei an der Münchener Akademie inne. Sein Werk ist gekennzeichnet durch Motive aus dem bäuerlichen Milieu und christlichen Themen sowie Porträt-Malerei.