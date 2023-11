Wahlen in Blieskastel Blieskastel bereitet schon die Wahlen vor

Für das Aufstellen der Listen gilt für alle, ob Partei oder Wählergruppe, dass als Bewerber in einem Wahlvorschlag nur benannt werden kann, wer in geheimer Wahl in einer Mitgliederversammlung gewählt worden ist. Hierzu erläutert Wahlleiter Jens Welsch: „Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.“ Alle Bewerber müssen eine schriftliche Zustimmung erteilen und in erkennbarer Reihenfolge mit Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Wohnort und Wohnung in der Vorschlagsliste aufgeführt sein. Übrigens dürfen sich auch Unionsbürger der übrigen Mitgliedsstaaten der EU bei den Kommunalwahlen aufstellen lassen, wenn sie ansonsten die wahlrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Auch hier steht das Wahlamt bei Rückfragen zur Verfügung, heißt es aus dem Blieskasteler Rathaus. Der 4. April kommenden Jahres ist auch das letztmögliche Datum, an dem bis 18 Uhr ein Wahlvorschlag beim städtischen Wahlamt eingereicht werden kann. Es wird dringend empfohlen, dies jedoch so früh wie möglich zu erledigen und eine Prüfung durch das Wahlamt vornehmen zu lassen, heißt es aus dem Rathaus.