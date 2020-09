Hier erhält man in Blieskastel Hilfe : Jetzt gibt es wieder persönlich Rat und Hilfe

Die Behindertenbeauftragten sowie der Seniorenbeauftragte sind in Blieskastel wieder am Start.

Blieskastel (red) In dieser uns alle herausfordernden Zeit ist es eine gute Nachricht für alle Bürger in Blieskastel, dass die Sprechstunden der Beauftragten ab sofort wieder regelmäßig stattfinden Allerdings wird dringend um telefonische Terminvereinbarung gebeten. Im November letzten Jahres, so die Stadt-Pressestelle, hatte der Stadtrat beschlossen, Carmen Geraci als weitere Behindertenbeauftragte zu berufen. Sie bringt zusätzlich Kompetenzen aus über 24 Jahren beruflichem Engagement in den Bereichen der Elementarerziehung, schulischer Förderung, Lehre und Bildung, Erfahrung in der Eingliederungshilfe besonders in der Förderung, Unterstützung und Beratung von Menschen im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenalter mit erhöhtem Hilfebedarf ins Team der ehrenamtlichen Beauftragten der Stadt Blieskastel.

„Je länger ich im Bereich von Menschen mit besonderem Hilfebedarf arbeite, desto mehr brenne ich dafür, jegliche Herausforderungen anzunehmen, Vorhaben mit Leidenschaft umzusetzen und gemeinsam unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass einfache Antworten nicht der komplexen Lebenswirklichkeit vieler Bürger und Bürgerinnen vor allem solchen mit besonderem Hilfebedarf entsprechen. Demzufolge sehe ich eine wichtige Aufgabe darin, die Behindertenhilfe in Blieskastel zukunftsfähig auszurichten. Das bedeutet nicht nur unbürokratische Hilfe und Bürgernähe, sondern auch bereichsübergreifendes Denken und Handeln“, so Carmen Geraci in ihrem Statement.

Gemeinsam mit dem für Soziales zuständigen Beigeordneten Guido Freidinger wollen die Beauftragten das Motto „Blieskastel für alle Menschen liebens- und lebenswert gestalten“ verwirklichen. Ein wichtiges gemeinsames Anliegen ist die Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation (BAGSO), die sich für ein aktives, selbstbestimmtes und möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit einsetzt. Im November 2019 startete in diesem Zusammenhang das Pilotprojekt zur Gesundheit für Senioren in Blieskastel. Hierzu wurden ortsansässige Senioren, Vereine und Einrichtungen eingeladen, um über Ideen und Vorschläge zur Förderung der Lebensqualität und des Wohlbefindens im Alter zu diskutieren. Das Pilotprojekt ist vorläufig bis Ende dieses Jahres befristet. Die Beauftragten und der Beigeordnete wollen dieses Thema wieder aufgreifen, um für ältere Bürger das Wohlbefinden und die Lebensqualität durch gesunde Ernährung, mehr Bewegung und einer aktiven Teilnahme am Gemeinleben zu verbessern.

Der Seniorenbeirat wiederum wird nach erzwungener Pause erstmalig in diesem Jahr zur nächsten öffentlichen Sitzung an diesem Mittwoch, 2. September, um 10 Uhr in der Bliesgau-Festhalle zusammentreffen. Sitzungen des Seniorenbeirates sind öffentlich, Interessierte sind zu dieser Zusammenkunft also herzlich willkommen. Neben den wieder regelmäßig stattfindenden Sprechstunden und Hausbesuchen ist die Erstellung eines Blieskasteler „Leitfadens zur Förderung von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf“ ein Ziel für die nächsten Monate. Dazu wünschen sich die Beauftragten von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt möglichst viele Anregungen. „Hierzu würden wir bald zu einem weiteren Workshop im Rahmen unseres BAGSO-Projektes einladen“, so Guido Freidinger. Die Beauftragten beraten unter anderem zu folgenden Themen: Bundesteilhabegesetz: Welcher Leistungsanspruch steht mir zu, wo beantrage ich welche Leistungen? Fragen zu Antragsangelegenheiten: Behindertenausweise, Steuerfreibeträge, Zuschüsse; Ferienfreizeit für Kinder- und Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf; gemeinsames Reisen; Kulturangebot für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf; Kurzzeitpflegeplätze; Was macht eine barrierefreie Stadt aus? Was benötigen Sie um sich in Blieskastel barrierefrei bewegen zu können?

Kontakt: Annette Leyboldt, Sekretariat Fachbereich Bürgerdienste und Soziales, Tel. (06842) 926-1301; E-Mail: annette.leyboldt@blieskastel.de. Carmen Geraci, Behindertenbeauftragte der Stadt Blieskastel, Tel. (0151) 19 33 36 24; E-Mail: carmen.geraci@blieskastel.de. Wolfgang Giffel, Behindertenbeauftragter der Stadt Blieskastel, Tel. (06842) 961 00 09, oder (0172) 467 14 43, E-Mail: webmaster@wolfgang-giffel.de. Heinz Schöndorf, Seniorenbeauftragter der Stadt Blieskastel, Tel. (06844) 91 11 0; E-Mail: heinz.schoendorf@t-online.de