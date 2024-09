Schwere Anschuldigungen gegen die Stadt Anwohner berichten von problematischer Lage in Flüchtlingsunterkünften in Blieskastel

Blieskastel/Lautzkirchen · Im Umfeld der beiden Einrichtungen in Blieskastel-Mitte und in Lautzkirchen werden Proteste der Anwohner laut. Es geht um Grillfeuer, Lärm und Schlägereien. An einem Abend mussten die Feuerwehr und mehrere Polizeikommandos ausrücken. Was sagt die Stadt zu den Vorwürfen der Anwohner?

04.09.2024 , 21:54 Uhr

Im früheren Edith-Stein-Haus waren zunächst nur Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Aber mit dem Einzug anderer Nationalitäten häufen sich hier die Probleme. Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz