Bliesgau-Halbmarathon in Ballweiler Der etwas andere Start in die Laufsaison

Wer vergangenes Wochenende am frühen Samstagvormittag die knapp 120 Teilnehmer des vom TV Bierbach organisierten Bliesgau-Halbmarathons anfeuern wollte, musste bei knackig kalten Temperaturen bis zu minus acht Grad Celsius warm eingepackt sein. Bei den Sportlern auf der Strecke sah dies zum Teil anders aus. So gab es einige Hartgesottene in kurzen Hosen, die sich durch gelaufene Kilometer unterwegs auf Betriebstemperatur brachten. Aber: Viele Sportler, die geplant hatten, vom Startpunkt in Ballweiler an aufzubrechen, hatten scheinbar noch den Glatteis-Tag am Mittwoch zuvor in schlechter Erinnerung, an dem selbst das bloße Gehen zur Herausforderung geworden war. Denn unter dem Strich kam nur knapp die Hälfte der vom Veranstalter erwarteten Teilnehmer.