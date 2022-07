Am 20. Juli : Bliesdalheims Ortsvorsteher Bernhard Welsch wird 70

Bliesdalheim Seit sieben Jahren ist Bernhard Welsch Ortsvorsteher von Bliesdalheim, heute, am 20. Juli, wird er 70 Jahre alt. Kommunalpolitisch ist er jedoch schon viel länger unterwegs. Seit 24 Jahren gehört er dem Ortsrat an, war neun Jahre Stellvertreter des verstorbenen Ortsvorstehers Klaus Fischer, den er beerbte.

Welsch ist seit 27 Jahren Vorsitzender des Angelsportvereins, dessen 50-Jahr-Feier er mitgestaltete. Er hat eingeführt, dass jährlich zweimal, an Fastnachtsdienstag und am Dienstag der Kirb, jeweils Heringsessen stattfinden. Dass ihm sein Dorf, in dem er seit seiner Geburt wohnt, am Herzen liegt, zeigt auch, dass er Mitglied in allen Ortsvereinen ist. Bei den früheren Pfarrfesten hat er immer für die Gäste gekocht. Welsch, gelernter Altenpfleger, ist seit 45 Jahren mit seiner Frau Martina verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, die Töchter Christine und Anja mit ihren Familien und drei Enkelkinder, die sechsjährigen Philipp und Lilli, sowie das Nesthäkchen Anton, anderthalb Jahre alt.