Pandemiebedingt tagte der Blieskasteler Stadtrat während der Pandemie wahlweise in Niederwürzbach, in der Bliesgaufesthalle (Bild) oder digital. Nun gibt es einen Riss in der Kooperation. Die SPD hat diese wegen Äußerungen von Lukas Paltz über den Bürgemeister aufgekündigt. Foto: Erich Schwarz