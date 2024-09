Feuerwehr Blickweiler Blickweilers Jugendwehr präsentierte sich der Bevölkerung

Zu bestaunen war anschließend das große Löschfahrzeug mit der neuen Drehleiter des Löschbezirks Blieskastel-Mitte, dazu ab es Informationen rund um die Feuerwehr von Löschbezirksführer Sascha Matheis. Die Jugendwehr Blickweiler wurde 1989 gegründet, Joachim Bastian war Initiator und zugleich erster Beauftragter der damals 14 Mitglieder zählenden Truppe. Jürey Ugur war 1993 der erste Jugendliche, der in die aktive Wehr aufrückte, und mit David Roberge, Frank Anna und Thomas Stopp setzten von der Gründungsjugend in den Folgejahren drei Löschbezirksführer in Blickweiler Akzente.