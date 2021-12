Nix wie druff Blieskastel : BKG Blieskastel präsentiert Veranstaltungs-Planung

Beim Auftakt in die Session 2021/22 in der Kulturhalle Blickweiler war die Juniorengarde mit Begeisterung dabei. Foto: Hans Hurth

Blieskastel In der Blickweiler Kulturhalle startete Blieskasteler Karnevalgesellschaft (BKG) „Nix wie druff“ -wenn auch in kleinerem Rahmen - in die neue Session (wir berichteten). Kurz vor Weihnachten beriet nun das Präsidium das weitere Vorgehen in Zeiten der Corona-Pandemie bei den BGK-Vorhaben.

„Wir möchten auch in dieser schwierigen Zeit versuchen, alles möglich zu machen und Veranstaltungen im Sinne des karnevalistischen Brauchtums den Kaschdler Bürgern anbieten. Die Pandemie hat uns in unseren Vorbereitungen zur nächsten Kampagne schon zum zweiten Mal ausgebremst. Jedoch möchten wir unseren Aktiven, Freunden und Gönnern im kommenden Jahr in Präsenz mit der Kaschdler Fastnacht etwas Freunde in dieser trostlosen Zeit bringen. Daher haben wir vor, unsere Prunksitzungen unter den aktuellen Corona-Verordnungen, die im kommenden Februar gelten, zu veranstalten“, betonten im Gespräch mit unserer Zeitung „Nix wie druff“-Präsident Christian Pöbl und Ehrenpräsident Elmar Becker. „Natürlich haben wir auch Alternativen zu den gewohnten Prunksitzungen geplant, falls wir noch ausgebremst werden. Wie diese Veranstaltungen durchgeführt werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“ Das Präsidium werde im Januar die Situation neu bewerten und stets an die Gesundheit der Aktiven und seiner Gäste denken und die Rahmenbedingungen für die Prunksitzungen festlegen.

Zwei beliebte Veranstaltungen seien jedoch schon abgesagt. „Die Kinderkappensitzung und der Große Kaschdler Umzug am Fastnachts-Sonntag können wir unter den aktuellen Verordnungen nicht durchführen. Für solche Großveranstaltungen sind die aktuellen Richtlinien von uns nicht zu stemmen, sie wären auch absolut verantwortungslos“, hält Christian Pöbl fest. Neben den bewährten zwei Prunksitzungen plane die BGK, je nach Verordnung zur Auslastung an Besuchern, zusätzlich weitere Sitzungen. „Kleinere Veranstaltungen mit 150 Personen wie unsere Eröffnung sollten vielleicht im Februar möglich sein“, so Pöbl optimistisch. Auf die Prunk-Sitzungen würden sich, neben der neuen Prinzessin Claudia I., vor allem die 60 Mädchen der Garde freuen, die seit letztem Sommer eifrig am Proben sind und bei der Sessions-Eröffnung mit einem ersten Auftritt begeisterten. Noch in Planung und in Abstimmung mit der Stadtverwaltung sei der Rathaussturm am Fetten Donnerstag.