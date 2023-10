Serie Genügt die Biosphäre Bliesgau ihren Ansprüchen? Bei Pesto und Grillspießen lernen junge Menschen die Biosphäre kennen

Ziel von „Junge Biosphäre“ ist es, junge Menschen zwischen 15 und 21 Jahren durch das Einbringen und Umsetzen von Kleinprojekten zum Thema „Nachhaltigkeit“ an der Mitgestaltung der Biosphäre teilhaben zu lassen. Ein auf drei Jahre angelegtes Leader-Förderprogramm unterstützt das Anliegen finanziell. Eines der Projekte von „Junge Biosphäre“ mit dem Namen „Auf den Acker, fertig, los!“ ist auf dem Hof Sonnenbogen in Wolfersheim angesiedelt. Es findet einmal im Monat nachmittags in vier Stunden statt. Hier nutzen die Organisatoren die Tatsache, dass gerade in dieser Altersklasse ökologisches Gärtnern wieder trendy ist, weshalb der naturverbundene Lebensstil auf dem Land im Fokus steht.