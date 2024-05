Bilanz der Hochwassersituation in Blieskastel Der Deich hielt, aber die Pumpe nicht

Stühle, Boxen, Regalteile und vieles mehr liegen auf dem riesigen Stapel. Ein ums andere Mal nimmt der Greifarm des Baggers Teile auf und bugsiert sie in den Container. Auf dem Paradeplatz, wo am Samstag noch Sandsäcke an die Bevölkerung verteilt wurden, sind am Montag die Spuren erster Aufräumarbeiten sichtbar. Das Wasser, das Teile der Alt- und Innenstadt am späten Samstagnachmittag in einer Höhe von mehr als 50 Zentimetern überschwemmt hatte, ist verschwunden.