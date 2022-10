Ortsrat Biesingen : Biesingen will weg vom Heizöl und Gas als Brennstoff

Biesingen Erfreuliche Mitteilung der Ortsvorsteherin Annette Weinmann (SPD) zu Beginn der Jüngsten Ortsratsitzung: „Der Bauantrag zum Mehrgenerationenhaus ist nun von der Verwaltung eingereicht. Bezüglich der Wärmepumpe wurde der vorgesehene Standort außen am Gebäude geändert, die Wärmepumpe wird jetzt innen aufgestellt.

Über den geplanten Glasfaserausbau im Ort stand den Bürgern ein Vertreter der Firma Deutsche Glasfaser Rede und Antwort und der St. Ingberter Klimaschutzmanager Hans-Henning Krämer gab einen Überblick über die Gasversorgung in der Stadt Blieskastel. „Zehn Stadtteile von Blieskastel sind ohne Gasversorgung, betroffen sind 7200 Einwohner mit 2000 Wohnhäusern. Rund 25 Prozent der Heizungen sind älter als 25 Jahre. In Biesingen benutzen 90 Prozent der 400 Wohnhäuser Heizöl als Brennstoff“, wusste Hans-Henning Krämer. Für das Modellprojekt „Strategieplanung Energiewende Blieskastel jetzt“, Modellvorhaben für eine zukunftsfähige Energieversorgung in den Bereichen Wärme und Strom in den Blieskasteler Stadtteilen können diese sich um eine Teilnahme bewerben. Dabei soll es um zukunftssichere, nachhaltige und wirtschaftliche Wärmeversorgung ohne Gas gehen. Denkbar sind auch Quartierslösungen mit zentraler Wärmeerzeugung. „In einem Modellvorhaben möchte die Stadt die zukünftige Wärmeversorgung neu denken. Geplant ist die Entwicklung eines zukunftssicheren und wirtschaftlichen Energiekonzeptes mit hohem Autarkiegrad. Zur Entwicklung und Umsetzung einer derartigen lokalen/dezentralen Wärmeversorgung ist die Beteiligung von interessierten Bürgern stark gefragt „, so der Experte Hans Henning Krämer. Mit fachlicher Unterstützung der städtischen Energieversorger und eines entsprechenden energiewirtschaftlichen Ingenieur- und Planungsbüros will die Stadt gemeinsam mit den Bürgern in Stadtteilen, die sich dafür bewerben, eine individuelle, wirtschaftliche Alternative zu den heute noch gängigen klimaschädlichen Einzelfeuerungsanlagen entwickeln.“ Einstimmig kam dann der Beschluss, wonach sich der Ortsrat Biesingen um eine Teilnahme bewerben wird.