Kostenpflichtiger Inhalt: Tiere halten Lautzkirchen in Atem : So haben Biber den Würzbach erobert

Foto: Erich Schwarz 7 Bilder Wie Bürger in Lautzkirchen mit Bibern klar kommen

Blieskastel/Lautzkirchen Die Wiederansiedlung von Bibern ist ein saarlandweiter Erfolg. Auch am Würzbach in Lautzkirchen sind die Tiere heimisch. Aber ihre Dämme sorgen für Hochwasser in den Gärten der Anwohner. Die versuchen mit ihren umtriebigen Nachbarn klar zu kommen.