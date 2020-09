Hier gibt es ein tierisches Problem : Biber-Alarm: Hier steht alles unter Wasser

Lautzkirchen In Lautzkirchen haben die Tiere ganze Arbeit geleistet, was erhebliche Probleme mit sich bringt.

Die Anwohner „In der Au“ in Lautzkirchen sind richtig sauer: „Der Sommer war viel zu trocken, und bei uns steht in den Gärten das Wasser schon mehr als knöcheltief“, zeigt sich Anwohner Heinz Burgdörfer sehr besorgt. „Wenn wir nichts unternehmen, werden unsere Keller bald wieder voll Wasser sein“, ärgert sich auch Detlev Schüler. Dabei hat die ganze Hochwassergeschichte eine tierische Ursache: Hinter den Häuser der Au fließt der Würzbach, der dann weiter in der Bliesaue in die Blies mündet. Und genau jenen Würzbach hat sich der oder haben sich vielleicht auch die Biber zur neuen Heimat erkoren und dort einen Biberdamm angelegt.

„Die eine Stunde Regen am Mittwoch hat dazu geführt, dass sich die Wasserfläche um geschätzte 20 Prozent vergrößert hat“, stellte Detlev Schüler fest. „Ich betreibe in diesem angestauten Bereich seit mehr als 15 Jahren einen Bienenstand, der jetzt nicht mehr angefahren werden kann. Bei den ins Haus stehenden alljährlichen Hochwasser-Ereignissen werde ich diesmal gezwungen sein, meine Bienenvölker zu evakuieren. Und auch unsere Apfelernte fällt dieses Jahr im wörtlichen Sinne ins Wasser“, erzählt Anwohner Heinz Burgdörfer.

Heinz Burgdörfer wollte sehen, wie sich die Situation entwickelt. Also hat er an der kleinen Radweg-Brücke, die über den Würzbach führt, die Pegelstände gemessen. Wo sonst höchsten 20 Zentimeter Wasser waren, gibt es nun einen Wasserstand von 1,43 Metern: „Und ich habe täglich über einen längeren Zeitraum gemessen. In elf Tagen ist auch das Wasser um elf Zentimeter gestiegen“. Zudem hat er beobachtet, dass Gräben, die an den Grundstücken vorbeiführen und die sonst um diese Jahreszeit überhaupt kein Wasser führen, nun ganz vollgelaufen sind und auch nicht mehr ablaufen. Auch die Furt, die eigens für einen Bauern angelegt worden war, damit dieser seine Grundstücke bestellen kann, ist inzwischen nicht mehr passierbar. Die Anwohner machen sich natürlich Sorgen, dass zu Beginn der Herbst- oder Winterzeit große Probleme auftreten werden. Heinz Burgdörfer wies zusätzlich darauf hin, dass in besagtem Gebiet auch eine Hauptsammler-Leitung des EVS betroffen sein könnte. Auch das könne unter Umständen zusätzliche Kosten verursachen.