Landesbehörde äußert sich zum Biber-Problem in Lautzkirchen : „Verstärkte Dammbau-Aktivitäten“ der Nager

Landesbehörde äußert sich zum Biber-Problem in Lautzkirchen

Blieskastel/Lautzkirchen Landesamt für Umweltschutz hat eine Stellungnahme zur jetzien Situation und Zukunft der Biber in Lautzkirchen abgegeben.

Die von den Anwohnern der Au in Lautzkirchen und Ortsvorsteher Jürgen Trautmann schon länger erwartete Stellungnahme bezüglich der Biber ist inzwischen eingetroffen. Darin erläutert Claudia Schneider, Leiterin des Fachbereichs Natur- und Artenschutz des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA), das Ergebnis der Beratungen nach dem Ortstermin Anfang November. Hier hatten sich die Anwohner mit Ortsvorsteher Jürgen Trautmann und Bürgermeister Bernd Hertzler zu einem Ortstermin mit diesen Experten in der Au eingefunden (wir berichteten).

Zunächst wird in der Stellungnahme des LUA darauf verwiesen, dass die bisher von der Stadt (vornehmlich Bauhof) zur Entspannung der Hochwasserlage durchgeführten Maßnahmen als zulässig einzustufen waren. Zugleich warnt die Expertin, dass bei „weiterreichenden Maßnahmen“ die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten seien. Es sei wichtig, dass ein „schlüssiges und umsetzbares Konzept“ zur Umsetzung weiterreichender Maßnahmen erstellt werden müsse.

Die Anwohner hatten offensichtlich vorgeschlagen, den zweiten Biberdamm einzureißen und auch eine Umsiedlung der Biber vorgeschlagen. Dies, so Schneider, müsse zunächst geprüft werden und verstoße wohl auch gegen bestehende Gesetze, Vorschriften und Verordnungen. Man gibt zu bedenken, dass auch eine mögliche Umsiedlung der Biber nicht erfolgsversprechend sei, weil entweder diese dann zurückkehren würden, oder sich zeitnah neue Biberfamilien ansiedeln würden. Auch habe Bürgermeister Bernd Hertzler die Umsiedlung der Biber zunächst ausgeschlossen. Überhaupt verwies Claudia Schneider darauf, dass die Stadt Blieskastel die „Unterhaltspflichtige am Würzbach“ in die Verantwortung genommen werden müsse.