Diese Tiere sind nicht zu bremsen : Die Biber halten die Bürger in Atem

So sehen sie aus, die Gärten der Anwohner In der Au nach Dauerregen und eifrigem Biber-Dammbau. Foto: Heinz Burgdörfer

Blieskastel Der Bauhof tut was er kann, um die Wasserpegelstände in Lautzkirchen nicht steigen zu lassen.

Von Erich Schwarz

Auch in schwierigen Zeiten verliert Blieskastels Ortsvorsteher nicht den Humor: „Während die einen den Wald für Windräder abholzen wollen, baut bei uns der Biber einen Wassersport-Park für Windsurfer und Windsegler“, scherzt Jürgen Trautmann (CDU). Gleichwohl bleibt die Lage an der Biber-Front kritisch: „Die Anwohner sind sozusagen immer auf der Lauer, die Pegelstände müssen im Blick behalten werden“, so der Ortsvorsteher.

Wir erinnern uns: Seit einigen Monaten haben es sich die Biber im und am Würzbach im Mündungsbereich zur Blies gemütlich gemacht, dort – wie es sich für einen gemeinen Biber gehört – Dämme errichtet und die Anwohner damit in helle Aufregung versetzt (wir berichteten ausführlich). Denn zur Bautätigkeit der Biber gesellten sich in den vergangenen Tagen und Wochen üppige Niederschläge, die schon ohne Biberdämme bei den Anwohnern in der Vergangenheit oftmals für schlaflose Nächte sorgten. Man hat die Situation im Auge: Der Wasserstand ist bedenklich bis kritisch, die Gärten stehen zum Teil, schon unter Wasser, aber das Wasser ist noch ein Stück von den Häusern entfernt.

Ein Lob gibt es vom Ortsvorsteher für den Bauhof. Jürgen Trautmann steht in ständiger Verbindung zu Bauhofleiter Volz. Mehrmals in der Woche sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bauhofs am Würzbach und dort im Mündungsbereich zur Blies im Einsatz, wie die Gesamtsituation geschildert wird. Es hat sich gezeigt, dass die Biber hervorragende Baumeister sind, der Hauptdamm ist quasi wasserundurchlässig. Deshalb gilt es zu vermeiden, dass der Nebenabfluss auch noch verbaut wird, denn das hätte schwere Auswirkungen. Auch muss das potenzielle Baumaterial der Biber wie Äste und Gehölz immer ein stückweit wegtransportiert werden, denn ansonsten können sich die Nager sozusagen in den natürlichen „Baumärkten“ am Ufer immer wieder mit Baumaterial eindecken.

Auch Anwohner Heinz Burgdörfer hat das Geschehen und die Wasserstände unvermindert im Blick. „Die Situation bleibt kritisch“, sagt er. Täglich macht er Kontrollgänge, bilanziert in Wasserstandsmessungen und Grafiken die Entwicklungen über die gesamte Zeit. Er weiß genau, wann und wie sich die Pegelstände in Blies und Würzbach verhalten, wie es sich auswirkt, wenn der Pegelstand an einem Fließgewässer höher ist als an dem anderen.

Auch er ist wie Ortsvorsteher Trautmann heilfroh, dass nun eine Regenpause eingetreten ist, die den Anwohnern etwas Luft verschafft. Aber er ist weit davon entfernt, die Situation durch die „rosarote Biberbrille“ zu sehen, wie dies aus Sicht der Anwohner zum Teil die Experten vom Landesamt für Arbeit- und Umweltschutz oder die Vertreter des Umweltministeriums das sehen: „Es gibt nach wie vor kritische Entwicklungen. So ist bei der Radfahrerbrücke auf dem Radweg der Pegelstand so hoch, dass man mit einer Flutung des Weges rechnen kann“, so der Anwohner. Auch macht sich Heinz Burgdörfer Sorgen, was den Radweg als angelegten Damm angeht: „Ich hoffe, dass es da nicht zu Unterspülungen kommt, was eventuell das Fundament beschädigen könnte“.