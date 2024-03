Ganztagsbetreuung in Niederwürzbach Betreuungsproblem ist kurzfristig gelöst

Plötzlich ging alles ganz schnell: „Wir können garantieren, dass alle Kinder, die derzeit noch auf einen Platz in der Nachmittagsbetreuung in Niederwürzbach warten, auch einen Platz bekommen werden“, stellte Annette Weinmann (SPD) in der jüngsten Stadtrats-Ausschuss-Sitzung für Bürgerdienste heraus. Das hatte in der letzten Stadtratssitzung noch ein bisschen anders geklungen, deshalb hatte die CDU-Fraktion das Thema noch einmal auf die Tagesordnung des Ausschusses für Bürgerdienste aufnehmen lassen.