Bauernfest in Webenheim Das Bauernfest war für viele ein Erfolg

Mit einem fulminanten musikalischen Feuerwerk in den Blieswiesen endet an diesem Montag das 103. Webenheimer Bauernfest. Elf Tage wurde auf dem Festplatz neben der Reithalle das Traditionsfest gefeiert, in diesem Jahr pünktlich zum Ferienstart der saarländischen (und pfälzischen) Sommerferien. Und gerade an dieser Frage scheiden sich auch schon die Bauernfest-Geister. Während Festzeltwirtin Ilona Böhm den Ferienstart eher negativ sieht, weil sich dann schon viele Familien in den Urlaub verabschiedet hätten, können die Bauernfest-Macher keinen Unterschied ausmachen: „Ich habe schon so viele Bauernfeste hier erlebt, da kann man nicht sagen, es ist besser oder schlechter, wenn schon Sommerferien sind“, erläutert Martin Schunck im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist Vorsitzender des ausrichtenden Reitervereins Bliestal und seine Familie ist schon seit Generationen mit dem Bauernfest verbunden.