SPD zum Bahnhofsgelände „Solche Themen müssen in die Gremien“

Andreas Motsch, Ortsvorsitzender der SPD in Niederwürzbach, meldete sich nun noch einmal zum Thema Verkauf des Geländes am Bahnhaltepunkt Würzbach zu Wort. Er merkte im Gespräch mit unserer Zeitung an, dass der Ortsratsbeschluss aus dem Jahr 2000 nur empfehlenden Charakter gehabt hätte (wir berichteten). Der Ortsrat hatte seinerzeit in einem einstimmigen Beschluss die Stadt aufgefordert, mit der Deutschen Bahn in Grundstücksverhandlungen zu treten, um den Grünstreifen zu erwerben.