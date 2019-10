Prädikat für Berufsorientierung : Geschwister-Scholl-Schule erhält erneut Berufswahl-Siegel

Übergaben des Berufswahl-Siegen (von links) Jürgen Barke (Wirtschaftsstaatssekretär), Martin Schlechter ( VSU ), Heino Klingen (IHK), Günter Schales, Sylvia Behet , Irene Kaiser, Bernd Reis (HWK), Manuela und Christian Welsch und Peter Nagel (IHK). Foto: Industrie- und Handelskammer Saar/BeckerBredel

Blieskastel Bereits 2016 war die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Blieskastel für ihre herausragenden Arbeit in der Berufsorientierung mit dem Berufswahlsiegel ausgezeichnet worden. Und auch in diesem Jahr und konnte sie sich im Rezertifizierungsprozess wieder mit Bestleistungen qualifizieren.

Die Berufsorientierung ist an der GSS-Blieskastel eine tragende Säule des Schulprofils. Irene Kaiser, die Koordinatorin für Berufsorientierung, erläutert das wie folgt: „Unsere Schüler sind in ein langfristiges BO-Programm von Klassenstufe 5 bis 10 eingebunden, das viele Möglichkeiten bietet, praktische Erfahrungen zu sammeln.“ In praxisbezogenen Unterrichtsformen, wie zum Beispiel in Arbeitslehre, beim darstellenden Spiel oder der AG Technik/Klima könnten die Schülerinnen und Schüler schon früh Schlüsselqualifikationen für das Bewerbungsverfahren erwerben. Die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben förderte und festigte diese Qualifikationen und Persönlichkeitsmerkmale weiter. So konnten laut Kaiser in den letzten Jahren zahlreiche Preise errungen werden: EWA: 1.Platz 2015, 2.Platz 2017, Saarländischer Medienpreis: 2.Platz 2016, Deutscher Klimapreis 2018!