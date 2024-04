100-Jährige in Pinningen Berta Motsch aus Pinningen feierte ihren 100. Geburtstag

Die Jubilarin wurde am 26. April 1924 als älteste von vier Schwestern des Ehepaares Wilhelmine und Franz Buchheit im damals noch Neualtheim bezeichneten Pinningen geboren. Sie besuchte die katholische Volksschule ihres Heimatdorfes. Danach wechselte sie in die Handelsschule nach Homburg. Dabei musste sie früh aufstehen, fuhr mit dem Bus nach Blieskastel und dann mit dem Zug nach Homburg. Unterbrochen wurde die Schulzeit mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und der Evakuierung in die Pfalz und Bayern. Dort machte sie, trotz der schweren Zeiten, ihren Schulabschluss und arbeitete im kaufmännischen Bereich in der Bleistiftspitzerfabrik Möbius in Erlangen, als auch als Buchhalterin in Böhl. Auch lernte sie das Telegrafieren. Gegen Kriegsende zog sie nach Ensheim. Im Fernmeldeamt Saarbrücken, einer Vermittlungseinrichtung für überregionale Telefongespräche, trat sie eine Stelle an. Auf Betreiben ihrer Mutter wechselte sie 1947 in den Dienst der Gemeinde Altheim und arbeitete als Verwaltungsangestellte im Bürgermeisteramt. Dorthin, wie auch später nach Medelsheim, fuhr sie täglich „bei Wind und Wetter“ mit dem Rad.