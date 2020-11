Die Stadt Blieskastel gibt bekannt: : Der Mann, der das Kombi-Bad aus der Krise führte

Blieskastel Bernhard Wendel bleibt Chef des Freizeitzentrums Blieskastel. Die Sporthalle soll im Januar 2021 den Schulen und Vereinen wieder zur Verfügung stehen.

Bernhard Wendel bleibt der Geschäftsführer der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH. Der Stadtrat hat ihm das Vertrauen ausgesprochen. Das teilt die Stadtpressestelle mit und blickt zurück:

Am 1. Januar 2018 hatte Bernhard Wendel als neuer Geschäftsführer die kaufmännische Betriebsführung der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH übernommen – in einer Zeit, in der das dort befindliche Kombi-Schwimmbad eine schwere Krise durchlebte. Zur Erinnerung: 2017 geriet das Bad durch Preiserhöhungen zur Reduzierung des Defizits in die Schlagzeilen, was sogar die Bildung einer Bürgerinitiative nach sich zog. Und es gab einen Sanierungsstau, sowohl im Bad wie auch in der Sporthalle. Wendel brachte als langjähriger Chef der Stadtwerke Bliestal GmbH schließlich die betriebswirtschaftliche Erfahrung und das technische Verständnis mit, um die Probleme zu bewältigen und das Kombibad aus der Krise zu führen.